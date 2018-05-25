Aliağa, Ege sanayisine 16 firma ile damga vurdu

İlk 100’e yine Aliağalı firmalar damgasını vurdu.

Elleçlenen yük miktarı bakımından ve limanlara gelen gemi sayısı bakımından Türkiye’nin ikinci yoğun limanına sahip olan, ayrıca 2017 yılında 20.6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşarak Ege Bölgesi’nin dünyaya açılan kapısı konumunda olan Aliağa, EBSO’nun açıkladığı, “2017 yılı üretimden satışlara göre 100 büyük sanayi kuruluşu” listesine 16 firma ile girerek büyük bir gurur daha yaşadı. Aliağa, EBSO’nun açıkladığı “Ege’nin 100 büyük sanayi kuruluşu” listesinde 16 şirketle yer almayı başardı. Listede her yıl başarılı grafiğini sürdüren Aliağa, ilk 5’de 3, ilk 10’da 4 firmayla yer alma başarısını gösterdi.

Egedeki 100 büyük şirketin 16’sı Aliağa’dan

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, "Ege’nin en büyük 100 kuruluş" listesine Aliağa’da faaliyet gösteren 16 kuruluşun girmesinin, Aliağa’nın bölge ve ülke ekonomisinesağladığı katkıyı bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Ekonominin lokomotifi Aliağa

Aliağa’nın mevcut ekonomik ve jeostratejik potansiyeli ile Türkiye’de istihdamın, üretimin ve ticaretin merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Ertürk, “Bölgemizdeki petrol ve petro kimya endüstrisi, enerji üretimi ve ulusal enerji kapasitesi, demir çelik sektöründeki öncülüğü, organize sanayi bölgesi, ülkemizin doğalgazdaki sigortası olan LNG tesisleri, gemi söküm, liman ve lojistik yatırımları ile Aliağa, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bölgelerin başında geliyor. Aliağa bölge olarak büyük bir yatırım sürecinde ve bu süreç önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. SOCAR’ın Star Rafinerisi yatırımı Ekim ayında faaliyete geçiyor. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) bekleyen ve proje aşamasında 40’a yakın yatırım bulunuyor. Kimya ve demir çelik sektörü devamlı kendi bünyesinde yatırımlar yapıyor.Kısacası sanayisiyle, ticaretiyle ve üretimiyle Ege Bölgesi’nin ve Türkiye’nin göz bebeği ve lokomotifi konumunda.Bu başarının gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan; üretimleri, satışları ve istihdamlarıyla gurur duyduğumuz bu kuruluşlarımızı tebrik ediyor, önümüzdeki yılda Aliağa’dan daha fazla firmamızın listede yer almasını temenni ediyorum” dedi.