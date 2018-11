Aliağa emniyetinden uyuşturucuya 11 ayda darbe: 175 gözaltı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılından başından Kasım ayına kadar yapılan uyuşturucu operasyonları hakkında açıklama yaptı. 11 ayda önemli başarılara imza atan Aliağa emniyeti, Kasım ayına kadar 96 operasyon yaptı. Baskınlarda toplamda 175 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan bu şahıslardan ise 9'u tutuklandı, 166 kişi ise adli kontrol veya tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu baskınlarında 3,5 kilogram esrar olmak üzere, Hint kenevirleri, kokain ve türevleri gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

"Yardımcı olan kişilerin kimlik bilgileri tamamen gizli tutulmaktadır"

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin sürekli olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz gençliğine illet olan uyuşturucu ile ilgili olarak yapılan mücadelede, emniyet güçlerine vatandaşlarımız tarafından yapılan yardımlar hız kesmeden devam etmektedir. Bu illete karşı yapılan mücadelenin sadece emniyet güçlerinin çabaları ile yeterli olmayacağı göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımız tarafından ihbar hatlarına yapılan ihbarların ve her türlü duyumun titizlikle değerlendirileceği ve bugün görmezden gelinen bir konunun yarın şahsın kendisine ve ailesine zarar verebileceği de unutulmamalıdır. Bugüne kadar suç ve suçlu ile mücadelede emniyet güçlerine yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca, her türlü suç ile mücadelenin artarak devam etmesi amacıyla, Aliağalı vatandaşlarımızın; her türlü duyum, ihbar vb. konular ile ilgili olarak Aliağa Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi aktarması çok büyük önem arz etmekte olup, her türlü konuda yardımcı olan kişilerin kimlik bilgileri tamamen gizli tutulmaktadır."