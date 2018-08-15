Aliağa en büyük parkına kavuşuyor

Çalışmaların tamamlanması birlikte ise ilçenin en büyük sosyal yaşam parkına kavuşacağı kaydedildi.

Aliağa ilçesinde, 110 dönümlük alan üzerine projelendirilen Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evinin projesinde alt yapı işlemleri tamamladı. Dört etaptan oluşan projede bugüne kadar; birinci etapta alana özgü oturma elemanları, aydınlatma sistemleri, yansıma havuzu, kuru dere alanı ile basketbol, tenis, voleybol ve halı saha gibi spor alanları kullanılabilir hale getirildi.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alana; ıhlamur, defne, süs armudu, lale, meşe, palmiye, manolya, kokoz ve çınar ağaçlarının dikimi yaptı. Ayrıca çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 15 bin çalı türü bitkinin dikimi de gerçekleştirildi. Toplamda 96 bin metre karelik peyzaj alanına sahip olacak olan Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evinde peyzaj çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandığı da belirtildi.

Aliağalıların büyük bir heyecanla beklediği proje tamamlandığında Aliağa tarihine atıfta bulunan ve çeşitli antik heykellerin yer alacağı tarihi yol, 240 araçlık ekogrid otopark, 330 metre uzunluğunda çocuk tren yolu, içerisinde tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, masa tenisi alanları, halı saha, futbol sahası, spor tesisi binası ve izleyicilere hizmet edeceği kaydedildi. Yeterli miktarda tribünden oluşan yine 23 bin metrekarelik spor yaşam alanı, 9 bin 500 metre karelik piknik alanı, Avrupa standartlarındaki oyun grupları ile çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini destekleyecek 9 bin 500 metrekarelik çocuk oyun alanı, 4 bin metre karelik trafik eğitim alanı, körfez manzarasının izlenebileceği kuru havuzlu meydan, sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği 350 kişilik mini amfi, yedi adet satış birimi, iki adet tuvalet, iki adet büfe, kafe-restaurant gibi alanlarında yine oluşturulacağı ifade edildi.