Aliağa FK, Bozüyük maçına kilitlendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin beşinci haftasında, sahasında Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor'u konuk edecek olan Aliağa Spor FK, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin beşinci haftasında Aliağa FK, 21 Ekim 2018 Pazar günü Petkim Stadı'nda Bozüyük Vitraspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve seyircisiz oynanacak olan müsabakada sarı siyahlılar sahaya taraftarından yoksun çıkacak.

Aliağa Spor FK, hazırlıklarını Petkim Stadı'nda yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde açma germe ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçla son buldu. Oynanan taktik maçta futbolcuların hırslı ve neşeli görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.

Bozüyük Vitraspor maçına galibiyet parolası ile hazırlandıklarını belirten Aliağa Spor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta Başiskele Doğantepespor karşısında iyi oynamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Çok efor sarf ederek doğru oyunu sahaya yansıttık. Ancak istediğimiz golleri bulamadık. Sahamızda kazanıp deplasmanda oynadığımız karşılaşmalardan da puanlar aldığımız takdirde şampiyonluğun en büyük adayı olmaya devam ederiz. Bozüyük Vitraspor karşılaşmasında iki eksiğimiz olacak. Güray ve Quesi'nin cezaları devam ediyor. Bunun üzerine bir de seyircisiz oynama cezamız var. Her türlü olumsuzluğa karşın biz iyi bir takımız."

Ligde oynadığı son dört maçtan 1 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan İzmir temsilcisi Aliağa Spor FK, 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Bozüyük Vitraspor ise 1 puanla 13. sırada bulunuyor.