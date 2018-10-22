Aliağa FK evinde rahat kazandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin beşinci haftasında, sahasında Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor'u konuk eden Aliağaspor FK, 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin beşinci haftasında Aliağaspor FK, sahasında Bozüyük Vitraspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, Petkim Stadında oynanan karşılaşmayı rahat kazandı. Aliağa temsilcisi, seyircisiz oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Sarı siyahlıların bu galibiyeti, hem taraftarları hemde yönetimi rahatlattı.