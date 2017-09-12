Aliağa FK, hazırlık maçında berabere kaldı

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

Aliağa İlçe Stadında oynanan karşılaşmada Aliağa; Emre, Yunushan, Aykut, Serhat, Bülent, Azabuke, Ramazan, Yalçın, Fatih, Sadullah ve Muhammed Sak 11’i ile sahadaki yerini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takımda tempolu başladı. İlk golü bulma çabası ile takımlar orta sahada kıran kırana bir mücadele sergilediler. Dakika 14’te arka direkte topla buluşan Muhammed düzgün bir vuruşla Aliağa FK’yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skor ile tamamlandı.

İkinci yarıda daha istekli bir görüntü çizen Salihli Belediyespor 55. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası oluşan karambolde Murat Aras’ın ayağından eşitlik sayısını yakaladı. 1-1 Dakika 60’da Aliağa FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin sahadaki tüm oyuncularını değiştirerek Abdülkadir, Erdoğan, Fatih, Burak, Umut, Adnan, Muhammed İce, Cem, Ali Osman, Necdet ve Mehmet Ali’den oluşan ikinci bir takım sahaya sürdü. Dakika 90’da orta saha mücadelesinde rakibine sert bir faul yapan Salihli Belediyespor’un siyahi oyuncusu Hasan İdris hakem tarafından oyundan atıldı. İki takım da karşılıklı ataklarından sonuç alamayınca karşılaşma 1-1’lik sonuç ile tamamlandı.