Aliağa FK, Tavşanlı maçı öncesi moral depoladı

grupta top koşturan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, hafta sonu oynanacak olan zorlu TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı öncesinde moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

grupta mücadele eden ve 10 puanla üçüncü sırada bulunan Aliağaspor FK'nın futbolcuları ve yönetimi, TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı öncesinde yemekte buluştu. Öğretmenler Lokali'nde düzenlenen moral ve motivasyon yemeğine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da katıldı. Acar, sohbet havasında gerçekleşen programda takımın ilk beş haftada iyi sayılabilecek bir grafik çizdiğini söyledi. Ligin her hafta daha da zorlaşacağını belirten Başkan Serkan Acar, futbolculara hitaben yaptığı konuşmasında, "Şampiyonluk yolunda hepinize olan inancım tam. Hepiniz çok karakterli futbolcularsınız. Sahada alnınızın terini sonuna kadar akıtıyorsunuz. Bu yıl şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Büyük hedeflerle yola çıktıklarını ifade eden Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek ise şunları söyledi:

"Karakterli olduğunuz kadar hepiniz kaliteli futbolcularsınız. O yüzden bu takımın formasını giyiyorsunuz. Bu haftadan itibaren yüksek konsantrasyonlu maçlar oynayacağız. Sahada sadece yapmanız gerekeni yapın. Sizler o yetenek ve kabiliyete sahip futbolcularsınız."

Moral ve motivasyon yemeğine Başkan Acar ve Başkan Hakan Şimşek'in yanı sıra; takım sorumlusu Bilal Özkurt, Teknik Sorumlu Polat Çetin, Yardımcı Antrenörler Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz, Turgay Can ve futbolcular katıldı.