Aliağa FK transfere hızlı başladı

Yeni sezonda İzmir Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Aliağa FK, transfere hız verdi. İlk olarak geçen yılın ikinci yarısından itibaren takımın başına geçen teknik sorumlu Polat Çetin ile sözleşme yenileyen sarı-siyahlılar, 2017-2018 sezonuna iddialı bir kadroyla girmek için düğmeye bastı. İç transferde Necdet Özkan, Adnan Malat, Aykut Geçmen, Kıvanç Emre Özkal, Yunushan Memişoğlu, Abdülkadir Taşdemir, Sadullah Eraslan ve Burak Çırım ile yeniden anlaşmaya varıldı. Dış transferde de çalışmalarını aralıksız sürdüren yönetim; Kuşadası Spor’dan kaleci Emre Kızılboğa, Torbalı Spor’dan orta saha oyuncusu İbrahim Kuşcan, Didim Spor’dan orta saha oyuncusu Muhammed Sak, Yeşilova Gençlik Spor’dan stoper Bülent Tek, Çeşme Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Yalçın Eroğlu ve Kuşadası Spor’dan stoper Serhat Yağlı ile anlaşma sağladı.