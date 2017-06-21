Aliağa FK’da Polat Çetin görevinin başında

sırada bitirmesine rağmen statü gereği bir alt lig olan Süper Amatör Ligi’ne dönüş yapan Aliağa FK, Teknik Sorumlu Polat Çetin ile devam etme kararı aldı. Transfer sezonunda ilk imzayı Polat Çetin ve yardımcılarına attıran Aliağa FK yönetimi, futbolcu transferlerini de yakın bir zaman içerisinde açıklayacak.

Teknik Sorumlu Polat Çetin, tesis binasında gerçekleştirilen tören ile kendisini yeniden sarı siyahlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yardımcı antrenörler olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda Serkan Ençetin ve Yusuf Küçükakyüz görev yapacak. Kaleci antrenörü olarak ise Aykut Erzurumlu görev alacak.

"Burası bizim yuvamız"

İmza töreni sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Çetin, Aliağa FK’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Geçen yılın ortalarında ben ve ekibim Aliağa FK’nın başarısı için buraya geldik. Buraya geldikten sonra takım olarak bir ivme yakaladık. Son haftaya kadar kümede kalma iddiamızı sürdürdük. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkını da kapattık. Fakat karşılaştığımız birçok olumsuzluk nedeniyle istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bu yıl da yine başta başkanımız ve yöneticilerimiz bizlere güvendi. Bizlerle başarılı olunabileceğine, bir üst lige çıkılabileceğine inandılar. Ben ve ekibimdeki tüm arkadaşlarım, Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz ve Kaleci antrenörümüz Aykut Erzurumlu hoca, hepimiz Aliağa kökenliyiz, hepimiz Aliağa Spor’un formasını giydik. Bizler Aliağa’nın çocuklarıyız. Burası bizim yuvamız. Aliağa Spor’un tekrar hak ettiği yerde olması için elimizden geleni yapacağız. Bu sezon ligi istediğimiz yerde bitireceğimize olan inancımız tam. Bizlere inanan ve güvenen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Özkurt’tan taraftara çağrı

Geçen sene acı bir tecrübe yaşadıklarını belirten Aliağa FK Koordinatörü Bilal Özkurt ise, sezon içerisinde yaşanan ufak tefek sıkıntıları tekrar yaşamamak için tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi. Takım için gerekli transfer çalışmalarını yaptıklarını da sözlerine ekleyen Özkurt, şöyle konuştu: “Öncelikle geçen yıl ki hocalarımızla devam etme kararı aldık. Hocalarımız, Aliağamızın çocuklarıdır. Biz burada bir aile gibiyiz. Hemen ardından iç ve dış transferde anlaştığımız oyunculara imzaları attıracağız. Bu sezon mücadele edeceğimiz süper amatörde şampiyonluk yaşayarak bölgesel amatör ligine yeniden çıkacağız. Daha sonrada profesyonel liglerde mücadele etmeyi istiyoruz. Çünkü Aliağamız bunu hak ediyor. Taraftarımızda bu başarıları bizden bekliyor. Bu başarıları elde ederken de alt yapı ve kurumsallaşma yönündeki çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Taraftarımıza da bir çağrı yapmak istiyorum. Bu kulüp hepimizin kulübü. Aliağa’nın kulübü. Aliağa taraftarının yanımızda olmasını ve şampiyonlukları hep beraber yaşamak istiyoruz.”