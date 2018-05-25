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25 Mayıs 2018 15:03

Aliağa Geleneksel Kyme Satranç Turnuvasına hazırlanıyor

Aliağa Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği KYME Satranç Turnuvası bu yıl 9-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aliağa Geleneksel Kyme Satranç Turnuvasına hazırlanıyor

25 Mayıs 2018 15:03


Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize edilecek olan turnuva saat 10.00’da başlayacak. İki gün sürecek olan turnuvaya Türkiye’nin dört bir yanından sporcu katılacak.


Turnuvaya katılmak isteyen satranç tutkunları 6 Haziran Çarşamba gününe kadar www.izmir.tsf.org.tr adresinden başvurularını yapabilecek. A,B ve C olarak üç farklı kategoride oynanacak turnuvada İsviçre sistemi kullanılacak. Her kategoride 60 sporcunun yarışacağı turnuva 6 tur üzerinde sporcu başına 60’+30" süreyle oynanacak. Turnuvaya, 2017-2018 vizeli TSF Sporcu Lisansına sahip 2011 ve öncesi doğumlu sporcular katılabilecek.


Geçerli bir Pasaport ve FIDE ID’si bulunan yabancı sporcularda TSF Sporcu Lisansı şartı aranmayacak. Turnuvada Swiss Manager yazılımı kullanılacak ve başlangıç sıralaması, sporcunun en yüksek kuvvet derecesine göre yapılacak. Turnuva sonunda kendi kategorilerinde derece alanlar için madalya ve ödül töreni düzenlenecek.




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