Aliağa Gençlik Turnuvası nefes kesti

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalarda Balıkevi’ni penaltılarla 4-2 mağlup eden Karakuzu ile Göztepe’yi 4-3 mağlup eden Poyraz Mücevherat finale yükseldi.

Aliağa merkez halı sahada gerçekleştirilen ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın yarı final müsabakalarında ilk maç Karakuzu ile Balıkevi arasında oynandı. Karakuzu henüz ilk dakikalarda 1-0 mağlup duruma düşse de maçtan hiç kopmadı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmanın normal süresi 3-3’lük beraberlikle tamamlandı. Maçın berabere tamamlanmasıyla birlikte penaltı atışlarına geçildi. Rakibini penatlı atışlarıyla 4-2 mağlup etmeyi başaran Karakuzu finale yükseldi. Penaltı atışları sırasında Karakuzu kalecisi Mehmet Yamaner’in başarılı performansı geceye damga vurdu. 1 penaltı vuruşu kurtaran Yamaner galibiyetin en büyük mimarlarından oldu. Galibiyet sonrası Karakuzu takımı ve taraftarları finale yükselmenin sevincini meşaleler yakarak hep birlikte yaşadı.

Gecenin son maçında ise Göztepe ile Poyraz Mücevherat kozlarını paylaştı. Maça favori olarak çıkan Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvasının şampiyonu Göztepe, 3-1 öne geçse de skor avantajını koruyamadı. Göztepe’de kırmızı kart gören Murat İçöz, takımını bir kişi eksik bırakınca Poyraz Mücevherat maça ağırlığını koydu. Poyraz Mücevherat, eksik kalan rakibi karşısında baskısını hissettirdi ve üst üste bulduğu gollerle 4-3 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sonuçlanınca Poyraz Mücevherat, adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

Final Çarşamba günü

Büyük bir heyecanın yaşandığı turnuvada finale çıkan Karakuzu ile Poyraz Mücevherat şampiyonluk için Çarşamba günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Öncesinde ise Balıkevi ve Göztepe üçüncülük için kozlarını paylaşacak.