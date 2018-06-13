Aliağa Göztepe Futbol Okulu’ndan birinci yıla özel turnuva

Yeniçeriler Taraftar Derneği tesisleri içerisindeki merkez halı sahada gerçekleştirilen ödül törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesi Spor Sorumlusu Bilal Özkurt, Aliağaspor FK yöneticisi Hakan Şimşek, Aliağaspor FK Yardımcı Antrenörü Serkan Ençetin ile spor okullarının antrenörleri katıldı. Sertifika ve kupa almanın heyecanını yaşayan minik sporcuları aileleri de yalnız bırakmadı.

180 sporcunun katıldığı ödül töreni saygı duruşu ve istiklal marşının hep bir ağızdan okunması ile başladı. Tüm öğrencilere başarı sertifikalarının verilmesinin ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

İki kategoride gerçekleştirilen turnuvada Yıldızlar kategorisinde; Aliağa Göztepe Futbol Okulu birinci, Egekent Altay Futbol Okulu ikinci, Bayraklı Altınordu Futbol Okul üçüncü oldu. Minikler kategorisinde ise Bayraklı Altınordu Futbol Okulu birinci, Aliağa Göztepe Futbol Okulu ikinci, Egekent Altay Futbol Okulu üçüncü oldu.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktıklarını belirten Aliağa Göztepe Futbol Okulu kurucusu ve antrenörü Murat İçöz, “Birinci yılımıza özel olarak düzenlediğimiz futbol turnuvasının sonunda sertifika ve kupa töreni düzenledik. Futbol şöleni havasında gerçekleşen törenimizde bizleri yalnız bırakmayan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a, velilerimize ve turnuvaya İzmir’den gelen takımlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Aliağa Göztepe Futbol Okulu’na nice başarılar diliyorum”

Altay, Altınordu ve Göztepe Futbol Okulları’na katılımlarından dolayı teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Göz bebeğimiz olan çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Çocuklarımızın spor yapabilmeleri için gönül rahatlığı ile emanet edebildiğimiz Aliağa Göztepe Futbol Okulu ve tüm spor okullarına çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sportif faaliyetlerde bulunması ve yeteneklerinin ortaya çıkartılması noktasında büyük emek harcayan Aliağa Göztepe Futbol Okulu’na da nice başarılar diliyorum” dedi.