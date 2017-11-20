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20 Kasım 2017 18:59

Aliağa güreşçiler zirveyi bırakmıyor

Güreş müsabakalarında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Aliağa Demirsporlu Atilla Dumanlar ve Furkan Begit, Aliağa’yı başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Aliağa güreşçiler zirveyi bırakmıyor

20 Kasım 2017 18:59


İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği, ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir İçi Güreş Turnuvasına Aliağa Demirspor adına katılan Atilla Dumanlar, 160 güreşçinin yer aldığı müsabakada 92 kiloda il birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 115 kiloda yarışan Furkan Begit ise turnuvanın ikincisi oldu. Buca Afetevler Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın Yıldızlar kategorisinde ilk ikiyi kimseye bırakmayan Aliağalı güreşçiler, minderdeki farkını bir kez daha ortaya koydu.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, derece yaparak Aliağa’ya dönen Atilla Dumanlar ve Furkan Begit’i makamında ağırlayarak tebrik etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette sporcuların yanı sıra antrenörleri Emin Kınabaş ve Vasfi Kınabaş da bulundu. Antrenör Emin Kınabaş, öncelikli hedeflerinin iyi sporcular ve topluma iyi bireyler kazandırmak olduğunu belirterek spora verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.




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