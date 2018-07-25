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25 Temmuz 2018 14:34

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği

İzmir’in Aliağa İlçesinde, dört yıldır Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ogün Derse’nin başka bir göreve atanması nedeniyle Zehra Tuba Kabakçıoğlu vekaleten şube müdürlüğüne atandı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği

25 Temmuz 2018 14:34


Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ogün Derse, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne araştırmacı olarak atandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’nin yerine, göreve ise Zehra Tuba Kabakçıoğlu getirildi. Kabakçıoğlu, bu göreve ise vekaleten atandı.


Dört yıldır Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapmış olduğu çalışmaları anlatarak, başarıyı yakalamakta en önemli faktörün ekip çalışması olduğuna inandığını ve çalışmalarını da bu yönde gerçekleştirmeye gayret ettiğini belirten Ogün Derse, bir açıklama yaptı. Derse, "Meslek hayatım boyunca makamların kalıcılığına, şahısların ise gelip geçiciliğine inandım. Baki olanın bu kubbede hoş bir sada bırakmak olduğu bilinciyle çalıştım. Bu benim için güzel ve meşakkatli bir yolculuktu. İmkansızlıkları ve zorlukları tüm çalışanlarımızla birlikte yendik. Bugünden sonra yeni görevimi de gururumla, şerefimle yapmaya devam edeceğim" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’yi yeni görev yerinde uğurlamak için gelen okul müdürleri, öğretmenler ve milli eğitim personeli, Hükümet Konağı önünde hep birlikte fotoğraf da çektirmeyi ihmal etmedi.




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