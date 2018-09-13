Aliağa ilçe stadında çimler yenileniyor

Aliağaspor FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Aliağa İlçe Stadında çimler yenileniyor.

Yeni sezonda kurduğu kadro ile Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) en iddialı takımları arasında yer alan Aliağaspor FK'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan ilçe stadında çim yenileme çalışmalarına başlandı. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak statta futbol oynamaya artık müsait olmayan çimlerin söküm işlemi gerçekleştiriliyor.

Çim söküm işlemleri tamamlandıktan sonra zemin tekrar düzeltilip drenaj ve sulama sistemi yenilenecek. Ardından futbol sahaları için özel ve dört mevsim yeşil kalabilen çim ekimi yapılacak. Çalışmaların 40 gün içerisinde tamamlanması beklenirken bu süre zarfında Aliağaspor FK iç saha maçlarını Petkim Stadında oynayacak. Daha kaliteli bir futbolun oynanabilmesi ve sakatlıkların yaşanmaması için çimlerin yenilendiğini belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, “3.ligi hedeflediğimiz bu sezon çok kaliteli ve teknik futbolculardan oluşan bir kadro kurduk. Futbolcularımızın güzel futbolu sahaya yansıtabilmeleri ve seyircimize üst seviyede bir seyir zevki yaşatabilmek adına bozuk olan zeminin yenilenmesini istedik. Bu kapsamda çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı 40 gün içerisinde tamamlayıp sahamıza tekrar döneceğiz” dedi.