Aliağa, kadınların el örgüleri renkleniyor

Aliağa'nın en büyük sosyal yaşam alanlarından olan Zeytinli Park, Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisinin “Rengarenk Aliağam” projesi kapsamında el örgüleri ile renklendi.

Sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri üreten Kent Konseyi Kadın Meclisi, Aliağa'nın park, bahçe ve sokaklarının daha estetik ve renkli bir hale dönüşebilmesi için “Rengarenk Aliağam” projesini hayata geçirdi. Aliağa Belediyesinin de destek verdiği proje kapsamında Kent Konseyi Kadın Meclisinde görevli Aliağa sevdalısı gönüllü kadınlar, kendi ürettikleri el emeği örgüler ile zeytinli parkı rengarenk bir görünüme kavuşturdu. Zeytinli Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, ağaçları ve kent mobilyalarını el örgüleri ile süsledi. Etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm kadınlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kadınlarla uzun süre sohbet eden Başkan Serkan Acar, kadınların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

“Daha güzel, daha renkli bir Aliağa oluşturmak istedik”

“Rengarenk Aliağam” projesini kentin daha estetik ve renkli bir görünüme kavuşmasını sağlamak için hayata geçirdiklerini belirten Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, “Bu projeyi dayanışma içerisinde kentli olma bilinciyle gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza zeytinli parkı süsleyerek başladık. Ağaçlarımızı, banklarımızı süsleyerek daha güzel, daha renkli bir Aliağa oluşturmak istedik. Bu tabii ki daha bir başlangıç. Bundan sonra diğer parklarımızı da bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.