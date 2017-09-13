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13 Eylül 2017 15:05

Aliağa Kaymakamlığı’ndan okul servis sürücülerine eğitim

İzmir’in Aliağa ilçesinde okul servis araç şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlenecek.

Aliağa Kaymakamlığı’ndan okul servis sürücülerine eğitim

13 Eylül 2017 15:05


Yeni eğitim öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Aliağa Kaymakamlığı bu kapsamda eğitim öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak ve birtakım tedbirlerin alınması amacıyla okul servis araçları şoförlerine yönelik olarak bilgilendirme eğitimi verilmesini planladı.


Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz onaylı yazıda belirtilen eğitim programı 13-15 Eylül tarihlerinde, 17.00-20.00 saatleri arasında Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Servis Şoförleri ve Şehir İçi Minibüslerine Yönelik olarak düzenlenecek eğitimler, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görevli Polis Memuru Cengiz Can ve Polis Memuru Hüseyin İbiş tarafından verilecek.




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