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19 Haziran 2018 15:39

Aliağa Kuş Cennetini flamingolar renklendiriyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin sayılı sulak alanlarından biri olan Aliağa Kuş Cenneti ile Güzelhisar Deltası her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce flamingoyu misafir ediyor.

Aliağa Kuş Cennetini flamingolar renklendiriyor

19 Haziran 2018 15:39


Konaklama için yılın belirli dönemlerinde Aliağa Kuş Cennetini mesken tutan flamingolar kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturuyor. Aliağa Kuş Cennetine gelen flamingolar sanayi kenti Aliağa’nın başka bir yüzü olarak görenleri mutlu ediyor. Mavi Bayraklı Ağapark’a sadece 200 metre mesafede bulunan kuş cenneti doğa fotoğrafçıları için de cazibe merkezi oluyor.


Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşadıkları bilinen flamingolarda her yıl konaklamak üzere Aliağa yöresine geliyor. Besin değeri yüksek sulak alanlarda barınan flamingolar yavruları ile birlikte boy gösterirken ortaya renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Keyiflerinin yerinde olduğu gözlemlenen flamingolar, eşsiz bir güzellik oluşturuyor ve görenleri kendine hayran bırakıyor.


Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birine sahip olan Aliağa Kuş Cenneti, Güzelhisar Deltası ve Çaltılıdere Hacı Ahmet mevkileri 27 hektar sulak alanı kaplıyor. Yılın farklı dönemlerinde Türkiye’deki 425 kuş türünden 103’ünün yaşadığı Aliağa Kuş Cennetinde ve deltada son yapılan kuş sayımında 3 bin 382 adet kuş tespit edildi.




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