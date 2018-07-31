Aliağa Minibüsçüler Kooperatifi’nden yaz konserlerine destek

39 Nolu Aliağa Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Borazan, Aliağa Belediyesi’nin yaz konserlerine destek amacı ile minibüs son seferlerinin 00.30’da yapılacağını söyledi.

Aliağa Belediyesi’nin yaz ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırladığı ‘Yaz Konserleri’ ilk günden yoğun ilgi gördü. Geç saatlerde sona eren konser programlarında vatandaşların mağdur olmamaları için Aliağa Minibüsçüler Kooperatifi harekete geçti. Kooperatif Başkanı Borazan, Aliağa halkının geç saatlerde biten konserlere gönül rahatlığı ile katılım sağlayabilmeleri adına 00.30’a da sefer koyduklarını belirtti.

Sadece konser günlerinde son sefer saatinde değişiklik yaptıklarını ifade eden Aliağa Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Borazan, “Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan yaz konserlerinin çok yüksek bir katılımla gerçekleştiğini gördük. Hem vatandaşlardan gelen talep hem de Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’ın isteği üzerine konser günlerinde son sefer saatlerini 00.30’a çektik. Vatandaşlarımız konser günlerinde gönül rahatlığı ile konserlere katılım gösterebilirler. Bizim için önemli olan da vatandaşımızın mutluluğudur” dedi.