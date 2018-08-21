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21 Ağustos 2018 13:49

Aliağa protokolü bayramlaştı

İzmir’in Aliağa ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar Aliağa Kaymakamlığının düzenlediği programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Aliağa protokolü bayramlaştı

21 Ağustos 2018 13:49



Aliağa’da her yıl olduğu gibi bu yıl da protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Kurban Bayramının ilk günü düzenlenen programda buluştu. Engelsiz Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen programa; Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Aydın, Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, belediye meclis üyeleri, siyasi parti grupları ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Bayramlaşma programına ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi.



Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra bol bol sohbet etti. Kaymakam Bayram Yılmaz, program sonunda huzur dolu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu. Engelsiz Yaşam Park’ındaki bayramlaşmanın ardından ilçe protokolü; şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Bayramlaşma programı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinin ziyareti ile son buldu.




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