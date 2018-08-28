Aliağa sahilinde caretta caretta ölü bulundu

Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi Beşevler mevkiinde, Mustafa Şahin isimli vatandaş evinin önünde denizde hareketsiz şekilde duran caretta caretta türü kaplumbağayı gördü. Kıyıdan 50 metre açıkta 5-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 80 santim boyunda, 30 santimetre enindeki caretta caretta’ya ulaşan Mustafa Şahin, ölü kaplumbağayı kıyıya getirdikten sonra belediye yetkililerine haber verdi.

Olay yerine gelen Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, 10 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirledi. Çevre sakinleri de,caretta caretta’yı görmek için sahile akın etti. Caretta’nın ölü olduğunu öğrenen küçük çocuklar ise çok üzüldüklerini söyledi. Yapılan ilk incelemelerde, deniz kaplumbağasında herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı. Ölümünün üzerinden uzun bir süre geçmesinden ötürü ölüm nedeni tespit edilemeyen kaplumbağa, veteriner denetiminde uygun bir yere gömüldü.