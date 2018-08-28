Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 16:00

Aliağa sahilinde caretta caretta ölü bulundu

İzmir’in Aliağa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Aliağa sahilinde caretta caretta ölü bulundu

28 Ağustos 2018 16:00


Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi Beşevler mevkiinde, Mustafa Şahin isimli vatandaş evinin önünde denizde hareketsiz şekilde duran caretta caretta türü kaplumbağayı gördü. Kıyıdan 50 metre açıkta 5-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 80 santim boyunda, 30 santimetre enindeki caretta caretta’ya ulaşan Mustafa Şahin, ölü kaplumbağayı kıyıya getirdikten sonra belediye yetkililerine haber verdi.


Olay yerine gelen Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, 10 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirledi. Çevre sakinleri de,caretta caretta’yı görmek için sahile akın etti. Caretta’nın ölü olduğunu öğrenen küçük çocuklar ise çok üzüldüklerini söyledi. Yapılan ilk incelemelerde, deniz kaplumbağasında herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı. Ölümünün üzerinden uzun bir süre geçmesinden ötürü ölüm nedeni tespit edilemeyen kaplumbağa, veteriner denetiminde uygun bir yere gömüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç