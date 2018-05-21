Aliağa sahilindeki palmiye ve yeşil örgü tamamlandı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün hummalı çalışmaları ile sahil bandındaki palmiye örgüsü tamamlandı. Vatandaşına doğayla bütünleşik bir kent sunmak için yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Aliağa Belediyesi, sahil bandı belediye arkasındaki 10 bin metre karelik alanı dev palmiye ağaçlarıyla donattı.

88 adet dev palmiyenin dikildiği ve bitkisel peyzaj çalışmasıyla yeşil dokuya kavuşturulan alan; Zeytinli Park, Cumhuriyet Meydanı ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanını birleştirdi. Alana dev palmiyelerin yanı sıra boyları yaklaşık 2-4 metreyi bulan 55 adet zeytin ağacı dikildi. Ayrıca alan 100 adet ılgın, 350 adet tuz çalısı, 600 adet gazanya çiçeği ile çeşitli ağaç ve çalı grubu bitkilerle de süslendi. 8 bin 590 metrekarelik alan yemyeşil bir görünüme kavuşturulurken 990 metrekarelik bir alan da yürüyüş yolu olarak ayrıldı.

Yeşille mavinin buluştuğu bir kent oluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, “Belediye hizmet binamızın arkasında yer alan 10 bin metrekarelik bir bölgede yaptığımız ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması ile sahil şeridindeki palmiye örgüsünü tamamladık. Daha yeşil ve daha estetik bir Aliağa hedefi ile yaptığımız çalışmalar kapsamında ilk olarak otoyol güzargahında kalması sebebiyle kesilmesine ya da köklenmesine karar verilen zeytin ağaçlarını bu bölgeye taşıdık. 55 adet zeytin ağacına burada yeniden hayat verdik. Bunun yanı sıra Aliağa sahilleri ile özdeşleşen 88 adet palmiyenin de dikimini gerçekleştirdik. Çeşitli ağaç ve çalı grubu bitkilerle süsleyerek vatandaşlarımıza doğa ile iç içe bir sosyal yaşam alanı daha kazandırdık” dedi.