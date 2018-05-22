Aliağa Salı Pazarı için başvurularda son günler

Aliağa Belediyesi, ilçede her geçen gün yükselen nüfus yoğunluğuna paralel olarak artan pazar yeri ihtiyacını karşılamak için Salı Pazarı kurulmasına karar verdi. Kurulacak olan Salı Pazarına başvuru sırasına göre Aliağa esnafına tezgah seçimi konusunda da öncelik verilecek.

Salı Pazarı, iki katlı Aliağa Modern Kapalı Pazar Yerinde hizmet verecek. Salı Pazarında tezgah açmak isteyen ilgililer hafta sonuna kadar Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şahsen başvurabilecekler.

İki katlı Aliağa Modern Kapalı Pazar Yerinde üst katta 419, alt katta ise 167 tezgah olmak üzere toplam 586 tezgah 10 yıllığına kiraya verilecek. Aliağa esnafına tezgah seçiminde öncelik verilecek. Alınan bu karar ile hem ilçe merkezindeki pazar ihtiyacı karşılanacak hem de Aliağa esnafına can suyu olacak.