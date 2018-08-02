Aliağa Sanayi Sitesi esnafına bilgilendirme toplantısı

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, sanayi esnafına yönelik eğitimini gerçekleştirdi. Toplantıda, esnaflara çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması; çıraklık, kalfalık usta belgeleri, 3308 sayılı mesleki eğitim kapsamı dışında kalan meslek dallarına ait belgelerin esnaf ve sanatkarlar odası tarafından verilmesi gibi konulara değinildi. Programda, esnaflarında sıkıntıları konuşuldu. Ayrıca, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür vekili Nadir Özakgül, müdür yardımcısı Ümit Ayaz, öğretmen Sadık Demir ile çok sayıda sanayi sitesi esnafı katıldı.