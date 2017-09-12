Aliağa sempozyuma hazır

Aliağa Sempozyumu” için tüm hazırlıklar tamamlandı. Aliağa Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin kurumsal işbirliğiyle gerçekleşecek sempozyumda 10 farklı üniversiteden 30 akademisyen, Aliağa’nın farklı yönlerini içeren bildirilerini sunacak.

Aliağa’nın sanayi dışındaki gelişme dinamik ve potansiyellerini belirlemek, kentin arkeolojik, tarihi, turizm ve kültürel birikimini öne çıkarmak amacıyla 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde “1. Aliağa Sempozyumu” düzenlenecek. 2 günlük Sempozyum, Aliağa Plajlar Mevkiinde bulunan Hampton By Hilton otelinde yapılacak.Sempozyum ile akademik çevrelerin Aliağa’ya olan ilgisinin arttırılarak akademik araştırmaların arttırılması ve bölgenin bugüne kadar öne çıkmamış tarihi, turistik ve kültürel birikiminin öne çıkarılması hedefleniyor.

10 üniversiteden 30 akademisyen bildiri sunacak

“Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu”; Aliağa Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin kurumsal işbirliğinde; 10 üniversiteden 30 Akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek. Sempozyumda akademisyenler, tarihi 8.500 yıl öncesine kadar giden bölgenin geçmişten günümüze çeşitli bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.

Oturumlar tüm vatandaşlara açık

İki günlük sempozyumun tüm oturumları ücretsiz olarak tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sempozyuma özellikle üniversitelerden akademisyenler, Üniversite Öğrencileri, uzmanlar ile Aliağa ve çevresine, tarihi ve kültürel birikimine ilgi duyan vatandaşların yoğun katılımı bekleniyor.

Sempozyumun birinci gün bildirileri

Sempozyumun Birinci Günü olan 14 Eylül Perşembe günü “Arkeoloji”, “Coğrafya”, “Coğrafya ve Kültür”, “Doğa ve Kültür” oturumları yapılacak.

Bu oturumlarda, “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Araştırma Alanı, Kalıntılar ve Geleceğe Yönelik Planlar”, “Aliağa ve Myrina Çevresinde Doğal Çevre Değişmeleri”, “Aliağa Bölgesi’nde Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar”, “Geçmişten Günümüze Aliağa ve Çevresi”, “Aiolis’de Bir Dağ Kent: Aigai”, “Larisa’da (Buruncuk) Yerleşme Düzenine İlişkin Araştırmalar”, “Larisa’nın (Buruncuk) Kent Dışı Alanları”, “Aliağa’da Sanayileşme, Ekonomik Büyüme ve Nüfus İlişkileri”, “Aliağa’nın Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, “Aliağa’nın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Mevcut Kullanımı”, “Aliağa ve Çevresinin Eko Turizm Potansiyeli”, “Aliağa’daki Tarihi Camiler Üzerine Değerlendirmeler”, “Aliağa’nın Depremselliği”, “Aliağa’nın Doğal Çevre Özellikleri Üzerindeki Antropojenik Etkiler”, “Ekoeleştiri ve Şehir Çevreleri: Aliağa Önermeleri”, “Aydın Vilayet Salnamelerine Göre Aliağa”, “16. Yüzyılda Güzelhisar Kazasının Demografisi”, “İllüstrasyonlarla Aliağa ve Çevresine Bakış” konularında bildiriler sunulacak. Ayrıca Aliağa ile ilgili Belgesel gösterimi de yapılacak.

Sempozyumun ikinci gün bildirileri

Sempozyumun İkinci Günü olan 15 Eylül Cuma günü “Turizm”, “Arkeoloji ve Jeoloji ”, “Arkeoloji”, oturumları yapılacak.

2. gün oturumlarında; “Aliağa’nın SOKUM (Somut Olmayan Kültürel Miras) Unsurları”, “Tur Rehberlerinin Anlatımlarında Aliağa”, “Seyahat Acentelerinin Tur Programlarında Aliağa”, “Aliağa’nın Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Belirlenmesi”, “Aliağa ve Çevresinin Jeolojik Yapısı”, “Aiolis Bölgesinde Kybele Kültü”, “Myrina ve Gryneion’un Territoriumunda Yapılan Araştırmalar”, “Aiolis Kültleri: Genel Bir Bakış”, “Gryneion ve Territoriumu”, “Temaşalık Burnu, Gryneion ve Kalıntıları” konularında akademisyenler tarafından bildiriler sunulacak.

15 Eylül Cuma günü saat 15.00-16.00 arasında Sempozyumun Değerlendirme oturumu yapılacak. Ardından Sempozyuma bildiri sunan akademisyenler, Myrina Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Vardar’ın öncülüğünde Myrina Antik Kenti ve Güzelhisar Deltası Gezisi yapacak ve sempozyum sona erecek.