Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 18:32

Aliağa sempozyuma hazır

İzmir’in Aliağa ilçesinde 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde “1.

Aliağa sempozyuma hazır

12 Eylül 2017 18:32

Aliağa Sempozyumu” için tüm hazırlıklar tamamlandı. Aliağa Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin kurumsal işbirliğiyle gerçekleşecek sempozyumda 10 farklı üniversiteden 30 akademisyen, Aliağa’nın farklı yönlerini içeren bildirilerini sunacak.


Aliağa’nın sanayi dışındaki gelişme dinamik ve potansiyellerini belirlemek, kentin arkeolojik, tarihi, turizm ve kültürel birikimini öne çıkarmak amacıyla 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde “1. Aliağa Sempozyumu” düzenlenecek. 2 günlük Sempozyum, Aliağa Plajlar Mevkiinde bulunan Hampton By Hilton otelinde yapılacak.Sempozyum ile akademik çevrelerin Aliağa’ya olan ilgisinin arttırılarak akademik araştırmaların arttırılması ve bölgenin bugüne kadar öne çıkmamış tarihi, turistik ve kültürel birikiminin öne çıkarılması hedefleniyor.



10 üniversiteden 30 akademisyen bildiri sunacak


“Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu”; Aliağa Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin kurumsal işbirliğinde; 10 üniversiteden 30 Akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek. Sempozyumda akademisyenler, tarihi 8.500 yıl öncesine kadar giden bölgenin geçmişten günümüze çeşitli bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.



Oturumlar tüm vatandaşlara açık


İki günlük sempozyumun tüm oturumları ücretsiz olarak tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sempozyuma özellikle üniversitelerden akademisyenler, Üniversite Öğrencileri, uzmanlar ile Aliağa ve çevresine, tarihi ve kültürel birikimine ilgi duyan vatandaşların yoğun katılımı bekleniyor.



Sempozyumun birinci gün bildirileri


Sempozyumun Birinci Günü olan 14 Eylül Perşembe günü “Arkeoloji”, “Coğrafya”, “Coğrafya ve Kültür”, “Doğa ve Kültür” oturumları yapılacak.


Bu oturumlarda, “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Araştırma Alanı, Kalıntılar ve Geleceğe Yönelik Planlar”, “Aliağa ve Myrina Çevresinde Doğal Çevre Değişmeleri”, “Aliağa Bölgesi’nde Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar”, “Geçmişten Günümüze Aliağa ve Çevresi”, “Aiolis’de Bir Dağ Kent: Aigai”, “Larisa’da (Buruncuk) Yerleşme Düzenine İlişkin Araştırmalar”, “Larisa’nın (Buruncuk) Kent Dışı Alanları”, “Aliağa’da Sanayileşme, Ekonomik Büyüme ve Nüfus İlişkileri”, “Aliağa’nın Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, “Aliağa’nın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Mevcut Kullanımı”, “Aliağa ve Çevresinin Eko Turizm Potansiyeli”, “Aliağa’daki Tarihi Camiler Üzerine Değerlendirmeler”, “Aliağa’nın Depremselliği”, “Aliağa’nın Doğal Çevre Özellikleri Üzerindeki Antropojenik Etkiler”, “Ekoeleştiri ve Şehir Çevreleri: Aliağa Önermeleri”, “Aydın Vilayet Salnamelerine Göre Aliağa”, “16. Yüzyılda Güzelhisar Kazasının Demografisi”, “İllüstrasyonlarla Aliağa ve Çevresine Bakış” konularında bildiriler sunulacak. Ayrıca Aliağa ile ilgili Belgesel gösterimi de yapılacak.



Sempozyumun ikinci gün bildirileri


Sempozyumun İkinci Günü olan 15 Eylül Cuma günü “Turizm”, “Arkeoloji ve Jeoloji ”, “Arkeoloji”, oturumları yapılacak.


2. gün oturumlarında; “Aliağa’nın SOKUM (Somut Olmayan Kültürel Miras) Unsurları”, “Tur Rehberlerinin Anlatımlarında Aliağa”, “Seyahat Acentelerinin Tur Programlarında Aliağa”, “Aliağa’nın Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Belirlenmesi”, “Aliağa ve Çevresinin Jeolojik Yapısı”, “Aiolis Bölgesinde Kybele Kültü”, “Myrina ve Gryneion’un Territoriumunda Yapılan Araştırmalar”, “Aiolis Kültleri: Genel Bir Bakış”, “Gryneion ve Territoriumu”, “Temaşalık Burnu, Gryneion ve Kalıntıları” konularında akademisyenler tarafından bildiriler sunulacak.


15 Eylül Cuma günü saat 15.00-16.00 arasında Sempozyumun Değerlendirme oturumu yapılacak. Ardından Sempozyuma bildiri sunan akademisyenler, Myrina Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Vardar’ın öncülüğünde Myrina Antik Kenti ve Güzelhisar Deltası Gezisi yapacak ve sempozyum sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç