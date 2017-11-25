Aliağa tarihi öğretmenlere hediye oldu

Programda öğretmenlerin gününü kutlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, program sonunda Aliağa Belediyesi’nin “Aliağa Kent Kitaplığı” altında yayımladığı toplam bin 472 sayfalık dev kültür birikimini özel set halinde okul müdürlerine hediye etti.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Öğretmenler Günü Resepsiyonuyla başlayan kutlamalar, ilçe protokolünün okul müdürleriyle bir araya gelmesiyle devam etti. Öğretmenler Lokalinde gerçekleşen programa; Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Levent Yönten ile Aliağa’daki okulların müdürleri katıldı.

Programda okul müdürlerine hitaben konuşan Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, “Tüm öğretmenlerimizi bir arada görmekten çok mutlu oluyorum. Güzellikleri paylaşıyoruz” dedi. Allah’ın ilk emrinin “oku” olduğunu ve öğretmenlerin bu emri yerine getirdiklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, “Sizler dolayısıyla Allah’ın da hoşuna giden bir iş yapıyorsunuz. Bizler de yöneticiler olarak imkanımız kapasitemiz el verdiği sürece sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler her zaman gönlümüzde ve aklımızdasınız. Kapılarımız sizlere her zaman açıktır. Gününüz bir kez daha kutlu olsun” diye konuştu.

Öğretmenlerin gününü kutlayarak tüm öğretmenlere sağlık ve mutluluk dileyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bir eksikliği kapatmak adına öğretmenler lokalini sizler için hazırladık. Size teslim ettik. Burası sizlerin. Gönlümüz isterdi ki böyle büyük bir öğretmenler evine de sahip olalım. İnşallah o günleri de birlikte göreceğiz. Bu öğretmenler lokali sizlerindir. Tekrar öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Serkan Acar, Aliağa Belediyesi’nin son üç yılda en yeni bilimsel araştırmalara dayanarak hazırladığı ve Aliağa Tarihinin 8 bin 500 yıllık geçmişine ışık tutan 120 sayfalık Aliağa’nın Antik Kentleri kitabının 2. basımını, 432 sayfalık Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar kitabının 2. basımını, 320 sayfalık Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 1. Cilt ile 600 sayfalık İlkçağdan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi kitabını okul müdürlerine armağan etti. Toplam bin 472 sayfadan oluşan dört dev eser özel set halinde sahip olan okul müdürleri ve daire amirleri memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Serkan Acar’a teşekkür etti.

Aliağa’nın tarihi tüm okullara dağıtıldı

Ayrıca, Aliağa Tarihini anlatan dört dev eser Aliağa Belediyesi’nin başlattığı “Oku, Okut” kampanyası çerçevesinde ilçe merkezi, Yeni Şakran ve Helvacı mahallelerinde eğitim faaliyetlerini sürdüren tüm okullara dağıtıldı. Aliağa Belediyesi ekiplerince yapılan bin 500 adetlik dağıtımda kitaplar, tüm öğretmen ve okul müdürlerine ulaştırıldı.