“Aliağa Tarihinde Sen De Yerini Al” kampanyası devam ediyor

Geçmişten geleceğe Aliağa'nın tüm kültürel mirasını gelecek kuşaklara taşımak isteyen Aliağa Belediyesinin, “Aliağa Tarihinde Sen De Yerini Al” sloganı ile başlattığı kampanya tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgenin geçmişine ışık tutacak her türlü bilgi, belge, dokuman ve eşyanın sergileneceği bir “Aliağa Kent Belleği ve Anı Evi” kurulması için harekete geçen Aliağa Belediyesi, kampanya dahilinde Aliağa'da yaşayan vatandaşların eski fotoğraf ve hatıra eşyalarını toplayarak arşivliyor. Küçük bir köyden, dev bir sanayi kentine dönüşen Aliağa'nın bu değişimine tanıklık eden Aliağalıların hatıraları kayıtlara geçirilirken arşivlenen tüm fotoğraf ve hatıra niteliğindeki eşyalar da önümüzdeki günlerde 110 dönümlük Yeni Mahalle Kent Park içerisinde yapımına başlanacak olan “Aiolis Aliağa Kent Belleği ve Anı Evi”nde sergilenecek. Aliağa'ya dair anılarının ölümsüzleşmesini isteyen vatandaşların Aliağa Belediyesine armağan edeceği eski fotoğraflar ayrıca, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımlanan tarih kitaplarında da kullanılabilecek.

“Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi İzmir'in kuzeyinde bir ilk olacak”

Kültürel çalışmalar dahilinde yapımına yakın bir zamanda başlanacak olan “Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi” projesi hakkında bilgiler veren Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, “Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi'ni Yeni Mahalle'de yapımı devam eden Kent Park içerisine kuracağız. Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi yaklaşık iki bin metre kare alan üzerine kurulacak. Kent Belleği Anı Evi'nde endüstriyel miras sergisi, tarımsal miras sergisi ve tematik kütüphane yer alacak. Bahçesinde ise Aliağa'nın geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerine ilişkin büstler bulunacak. Aliağa'nın eski fotoğrafları ve binlerce yıllık uygarlık birikiminin izleri olan sikkeler sergilenecek. Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi tüm bu özellikleri ile İzmir'in kuzeyinde bir ilk olacak” dedi.