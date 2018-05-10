Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Halk Eğitimi Merkezi binasında açılan sergide beğeniye sunulan ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

Serginin açılış törenine, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Birbirinden değerli eserlerin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri kurs eğitmenlerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Sergi de el sanatları, perdelik kumaşlar, çini ahşap boyama, el nakışı ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde açılan 667 kursta 10 bin 398 kişi kurs aldı. Kursiyerlerin 4 bin 257’si erkek, 6 bin 141’inin kadın olduğu öğrenilirken 6 bin 425 kişi de sertifika heyecanı yaşadı. Bir yıl içerisinde açılan genel kursların sayısı 231, okuma-yazma kurslarının sayısı 105, mesleki ve teknik eğitim kurslarının sayısı ise 331 olarak gerçekleşti.

Serginin 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar açık kalacağını belirten Aliağa Tüpraş Eğitimi Merkezi Müdürü Fevzi Bayır, “Emeklerinden dolayı tüm kursiyerlere ve serginin açılışına katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.