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09 Mayıs 2018 15:27

Aliağa, turizm vizyonunu belirliyor

Aliağa Belediyesi, kentin turizm potansiyellerini belirlemek, tanıtmak, öne çıkarmak ve ilçenin turizmde geleceğini planlamak amacıyla “Turizm Çalıştayı” düzenliyor.

Aliağa, turizm vizyonunu belirliyor

09 Mayıs 2018 15:27


1960’lı yıllara kadar İzmir’in en revaçta yakın sayfiye yerlerinden Aliağa, yeni bir stratejik eylem planıyla yönünü turizme de çevirdi. Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden biri olan Aliağa, bu özelliğinin yanı sıra denizi, termal kaynakları, ince kumlu uzun plajları, 5 antik kenti, kuş cenneti, Güzelhisar Deltası, yürüyüş ve dağ rotaları ile 10 kilometrelik bisiklet yoluyla turizm için büyük bir potansiyeli içerisinde barındırıyor.


Aliağa Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğinde düzenlenecek olan “Aliağa Turizm Çalıştayı” 14 Mayıs pazartesi günü Aliağa’da gerçekleşecek. Aliağa Hampton By Hilton otelde yapılacak olan Çalıştay’a İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba, Prof. Dr. Zafer Öter, Doç. Dr. Gülşah Akkuş, Doç Dr. Nazım Çokişler ve öğretim üyesi Özgür Sarıbaş katılacak. Aliağa’nın Turizm eylem planının da belirleneceği Çalıştay’da Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ilçedeki turizme dönük yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verecek.


Yol haritası masaya yatırılacak


Çalıştay’da Aliağa’da çevreci yeşil ekonominin arttırılarak turizmin 12 aya yayılması, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizmin Aliağa’da öncü sektör haline dönüştürülmesi hususundaki çalışmalar masaya yatırılacak. Çalıştay’da Turizmin geliştirilmesi hedefiyle; ulaşım, altyapı, konaklama, tanıtım ve pazarlama konularında öncelikler ve yol haritası da değerlendirilecek. İlçedeki kurum ve kuruluş temsilcileri, STK’lar, Turizm sektöründe faaliyet gösterenler ve vatandaşlar da Çalıştay’daki yerini alacak.


14 Mayıs Pazartesi günü Aliağa Yalı Mahallesi’nde bulunan Hampton By Hilton otelinde sabah saat 09.00’da başlayacak olan Çalıştay öğleden önce iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğleden sonra ise katılımcılar Aliağa’nın turizm potansiyeli olan noktalarında inceleme ve teknik gezi yapacak. Çalıştay, inceleme gezisinin ardından değerlendirme toplantısıyla sona erecek.




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