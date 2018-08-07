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07 Ağustos 2018 14:06

Aliağa, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na hazırlanıyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası düzenlenecek.

Aliağa, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na hazırlanıyor

07 Ağustos 2018 14:06

11-12 Ağustos tarihlerinde Aliağa’da ilk kez yapılacak olan şampiyona nefesleri kesecek.



Aliağa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Avcı Ramadan ve Aliağa Körfezi’nde gerçekleştirilecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Aliağa yarışları renkli görüntülere sahne olacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonu ve Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) ile Ege Motosiklet Kulübü’nün destek vereceği Aliağa yarışları iki gün sürecek. Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Aliağa yarışlarına Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 30 sporcu katılacak. Yarışlar 7 sınıfta gerçekleştirilecek. Sporcular zorlu parkurda 20 tur boyunca rakipleriyle mücadele ederken flyboard ile suyun üstünde uçarak şov yapacak.



Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki hafta sonu etkinlikleri “Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası” ile de sınırlı kalmayacak. Gün boyu sürecek olan Su Jeti ve Flyboard şöleni, 11 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30’da sahne alacak olan Funda Arar konseri ile zirve yapacak.




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