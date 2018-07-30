Aliağa, Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni’ne ev sahipliği yaptı

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda Aliağa Yörükler Derneği tarafından organize edilen şölen renkli görüntülere sahne oldu.

Yörük kültürüne ait birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği şölene; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, Türk Komite Birliği Başkanı Öcal Arslankaya, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Sekreteri Fahrettin Beşli, Türk Boyları Konfederasyonu Başkanı Durhasan Koca, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Yörük Türkmen Dernekleri ile Türk Dünyasından 13 yurt dışı temsilcisi katıldı.

Bu yıl ikincisi yapılan Aliağa Yörük Şöleni, Aliağa Demokrasi Meydanı’ndan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcıların Yörük kültürüne özgü kıyafetleriyle, develer ve atlar eşliğinde, Aliağa Engelsiz Mehteran Takımının Marşlarıyla yaptığı yürüyüş çevredeki vatandaşların beğenisini kazandı. Şölen coşkusu kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na varmasıyla ikiye katlandı.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki etkinlikler; Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt’un Kur’an Tilaveti ile başladı. Vatan uğruna canını veren şehitlerimiz için duayı Fatih Camii imamı Gazali Ateş yaptı. Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı’nın mini konseri sonrasında açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

“Yörükler bu toprakları vatan kılan bir geleneğin temsilcileridir”

Yörüklerin bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir nizam çıkaran bir geleneğin takipçileri olduğunu belirten Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Erhan Küçük, “İster Sarıkeçili olsun ister Karakeçili, bütün yörükler bu toprakları vatan kılan bir geleneğin temsilcileridir. Bugün bu yörük obaları kurdukları bu çadırlarda gelen bütün misafirlerine sofralarını açık tutuyorlar. Allah sofralarını bereketlendirsin” dedi.

“Yörük kardeşlerimizle bir araya gelmenin coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün biz sözüne yer veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şunları söyledi: “Allah’a hamd olsun ki bugün burada Türk dünyasının dört bir köşesinden Yörük kardeşlerimizle bir araya gelmenin coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bir araya getiren Aliağa Yörükler Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Yörükleri o kadar güzel anlatmış ki, “Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir Yörük çadırı varsa ve o Yörük çadırında duman tütüyorsa sakın ola korkmayın. Biliniz ki bu milleti hiçbir güç ve kuvvet yenemez.”

Konuşmaların ardından şölene katılan dernek temsilcileri Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a yörük kültürüne özgü hediyeler takdim etti.

Başkan Serkan Acar’a Oğuz Kağan Kaftanı

Şölenin ikinci bölümde folklor ekipleri sahne aldı. Aliağa Yörükler Derneği Folklor Ekibi, Ayrancılar Yörük ve Zeybek Kültürü Araştırma Geliştirme Derneği Folklor Ekibi, Kırım Tatar Folklor Ekibi, Kınık Yörükleri Folklor Ekibi ve Bergama Kılıç Kalkan Ekibi’nin gösterileri beğeniyle izlendi. Başkan Serkan Acar, katılımcılar tarafından büyük alkış alan Samsun Yörükler Derneği’nin Okçuluk gösterisinde ise yay kullanıp ok attı. Gösterilerin ardından şölene katılan dernek temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa tarihini anlatan ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ serisine ait özel kutusunda dörtlü set halinde bulunan kitapları dernek temsilcilerine hediye etti. Afganistan’dan gelen heyet ise Başkan Serkan Acar’a Oğuz Kağan Kaftanı hediye etti. Etkinlikler esnasında katılımcılara keşkek, bulgur pilavı, tavuk ve ayran ikramları da yapıldı.

Gün boyu süren şölenin son bölümünde ise Fatoş Kadıoğlu, Ali Çakar, Şemsigül Jakupova, Ağaband Müzik Grubu ve Azerin sahne aldı. Başkan Serkan Acar, sevilen sanatçı Fatoş Kadıoğlu’nun söylediği ‘Türkiyem’ adlı şarkıya eşlik etti. Yörük şöleni sevilen sanatçı Azerin’in müzik ziyafeti ile son buldu.