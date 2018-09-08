Aliağa Yörükler Derneği, AB Kamu STK işbirliğine kabul edildi

Bugüne kadar 20 pilot ilde gerçekleştirilen Sivil Toplum Günleri’nin 4’üncüsü İzmir’de yapıldı. Etkinliğe; İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen, İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, AK Parti 24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rıfat Sait, çok sayıda kamu görevlisi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İki gün süren Sivil Toplum Günleri etkinliğinin ilk gününde kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumu değerlendirildi. Kamu-STK İşbirliği Projesi, Sivil Toplum Günleri’yle İzmir’den Mardin’e; Sivas’tan, Çanakkale’ye toplam 20 ilde kamu ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin temsilcinin güçlü bir iletişim için bir araya gelmesi hedefleniyor. Projenin uzun vadedeki hedefi ise daha demokratik ve katılımcı bir politika üretme sürecine STK’lar ile işbirliği yapmak.

Sivil toplum kuruluşları ve kamu sektörü temsilcilerinin görüş alışverişinde bulunmasına, birbirlerinin çalışma dinamiklerini anlamasına, yerel düzeyde ileriye dönük etkileşimlerde istifade edilebilecek verimli iş birliği yolları ve iletişim kanalları geliştirmeye yönelik bir platform olarak tasarlanan Sivil Toplum Günleri’nde, İzmir genelinde faaliyetlerini sürdüren STK’ların çalışmalarını tanıtabileceği oturumlar da düzenlendi. Sivil Toplum Günleri’ne davet edilen Aliağa Yörükler Derneği’nin tanıtımını dernek başkanı Erhan Küçük yaptı. Derneğin faaliyet ve çalışmaları hakkında kısa bir sunum yapan Küçük, İç İşleri Dernekler Müdürlüğünden tebrik aldı. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ayrıca Yörükler Derneği’nden proje hazırlama talebinde bulundu.