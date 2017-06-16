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16 Haziran 2017 10:05

Aliağa Yörükler Derneği kuruldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde asırlık Yörük kültürünün yaşatılması amacı ile Aliağa Yörükler Derneği kuruldu.

Aliağa Yörükler Derneği kuruldu

16 Haziran 2017 10:05



Aliağa’daki Yörükleri bir araya toplamak, Yörük kültürünü araştırmak ve geliştirmek hedefi ile kurulan derneğin yönetim kurulu başkanlığına Erhan Küçük getirildi. Derneğin başkan yardımcıları olarak Kalabak Mahalle Muhtarı Mehmet Kartal, Aşağı Şakran Mahalle Muhtarı Rafet Sever seçildi. Karakuzu Mahalle Muhtarı Mehmet Yamaner ve Uzunhasanlar Mahalle Muhtarı Erdoğan Halavurt ise dernek sekreterliği görevine getirildi.



“Yörük dostlarımızı bir çatı altında toplamaya karar verdik”


Aliağa’da çok sayıda Yörük olduğunu belirten Aliağa Yörükler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Küçük, “Şehirliler arasında yapılan herhangi bir kabalığı dile getirmek için kullanılan ‘oğlum sen dağdan mı geldin, Yörük müsün mübarek’ sözü dikkatimizi çekti. Bu söz üzerinden hareket ederek Aliağa’nın birçok farklı yerinde yaşayan ve kendi kabuklarına çekilmeyi tercih eden Yörükleri araştırdım. Gördük ki Aliağamızda çok sayıda Yörük yaşamakta. Biz de Yörük dostlarımızı bir çatı altında toplamaya karar verdik. Yaptığımız araştırma ve incelemeler sonucunda Aliağa’da yüksek potansiyelde üye sayısına sahip olacağımızı fark ettik” dedi.



Erhan Küçük’ten teşekkür


Yörüklerin Aliağa’nın fark edilmeyen topluluklarından bir tanesi olduğunu da sözlerine ekleyen Küçük, derneğin kurulmasında desteklerini esirgemeyen başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere, köy muhtarlarına, siyasi parti temsilcilerine ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.




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