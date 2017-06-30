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30 Haziran 2017 15:57

Aliağa Yörükler Derneği zeybek kültürünü yaşatıyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulan ve kısa sürede ulaştığı yüksek üye sayısı ile dikkat çeken Aliağa Yörükler Derneği, Türk kültürünün en bilindik oyunlarından olan zeybek kültürünü yaşatıyor.

Aliağa Yörükler Derneği zeybek kültürünü yaşatıyor

30 Haziran 2017 15:57


Ege denince ilk akla gelen ve bölgeyi en iyi tanımlayan zeybek oyunu, Aliağa Yörükler Derneğinin kendi bünyesinde kurduğu folklor ekibi ile Aliağa’da yaşatılıyor. 10 kişiden oluşan ekip haftanın üç günü Harmandalı, Kostak Ali, Süslü Jandarma ve Kerimoğlu Zeybeği oyun türlerinde eğitim alıyor.


Kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aliağa Yörükler Derneği zeybek ekibi, bir televizyon programına konuk oldu. Aliağa Yörükler Derneği’nin de tanıtıldığı programda sahne alan zeybek ekibi, gösterileriyle programa renk kattı.


Zeybek oyunlarının mertlik, yiğitlik ve gururun bir simgesi olduğunu belirten Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Erhan Küçük, “Zeybek sonsuz kahramanlık öykülerini içeren oldukça gösterişli ve etkileyici bir oyundur. Şahin ve kartalın hareketlerinden esinlenerek sert ve cesur bir tavırla oynanır. Kolların koltuk altlarına kadar çekilip daha sonra kaldırılması, ayak çekerken başın biraz öne eğilmesi, otururken göğe doğru keskin bir bakış atılması hep kartaldan esinlenmelerdir. Zeybekler; mert, cesur, atılgan, mazluma dost, haksızlığa düşman olarak tanınırlar. Türk köylüsünün tipik bir örneğidir. Kurtuluş savaşında gösterdikleri başarılar ünlerine ün katmıştır. Bugün Zeybeklik tarihi bir anı olarak yaşatılmaktadır. Bizde dernek olarak bu anıyı yaşatmak için zeybek ekibi kurmaya karar verdik. Dernek faaliyetlerimiz kapsamında Türk Kültürünü temsil eden bu oyununun Aliağa’da yaygınlaşması için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.




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