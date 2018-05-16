Aliağa zabıtasından anlamlı proje

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü devam eden engelliler haftası münasebetiyle anlamlı bir sosyal farkındalık projesine imza attı. Zabıta ekipleri üzerinde “Engelli yollarına araç park etme”, “Yolumuzu kapatma”, “Arabanı kaldırıma park etme” yazılı broşür dağıtarak araç sürücülerini engelli vatandaşların kullandığı yol ve kaldırımlara araç park etmemeleri hususunda bilgilendirdi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, amaçlarının ilçedeki sürücüleri araçlarını engelli yollarına ve rampa önlerine park etmemeleri konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Gelişi güzel bir şekilde park edilen araçların özellikle engelli vatandaşları mağdur ettiğini belirten Turan, “Araç sürücülerimize duyarlılık kazandırmak için broşürle bilgilendirme yöntemine başvurduk. Park hataları sadece engelli vatandaşlarımızı değil yaşlı, hamile ve bebek arabası kullanan vatandaşlarımızı da çoğu zaman zor duruma düşürebiliyor. Bu gibi mağduriyetlerin yaşanmaması öncelikle araç sürücülerimizin elindedir” diyerek araç sürücülerini park konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.