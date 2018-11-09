Aliağa'da 10 Kasım'a özel esnafa Tür bayrağı hediyesi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılına özel olarak, ilçede faaliyet gösteren esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı hediye edildi.

Aliağa Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında tüm ilçenin Atatürk bayrakları ile donatılması için harekete geçti. Aliağa Belediyesi bu kapsamda dükkânların Atatürk bayrakları ile süslenmesi için esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı hediye etti.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan ve zabıta personellerinin gerçekleştirdiği ziyaretler ile esnafa bayrak hediye edildi. 75x105 ebatlarındaki bayrakları alan esnaflar, memnuniyetlerini dile getirdi.

Öte yandan, Aliağa Belediyesi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümüne özel olarak hazırladığı anma etkinlikleri bununla sınırlı kalmayacak. Aliağa Belediyesi, 10 Kasım Cumartesi gecesi bin kişiyi Anıtkabir'e götürecek. 20 otobüslük dev kafile 11 Kasım Pazar sabahı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkacak. Aliağalılar, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhuriyet Müzesi ve TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi gezecek.