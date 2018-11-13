Aliağa'da 124 bin ton asfalt serildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bozuk olan cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşması için harekete geçen belediye ekipleri kentte rekor asfaltlama yaptı.

Dev asfalt hamlesini Nisan 2017 tarihinde Yalı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nden başlatan Aliağa Belediyesi, ilçe genelinde bugüne kadar yaklaşık 124 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfaltlama programını tüm Aliağa'yı hedef alarak yapan Aliağa Belediyesi, programına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde bulunan cadde ve sokakları da dahil etti.

Bazı kurumların yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle adeta köstebek yuvasına dönen ve basit onarımlarla yamalı bir halde bulunan bölgeler, yapılan çalışmayla modern bir görünüme kavuştu.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde, mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalarla; Yalı Mahallesi'ne 23 bin 249 ton, Kültür Mahallesi'ne 17 bin ton, Yeni Şakran Mahallesi'ne 876 ton, Atatürk Mahallesi'ne bin 384 ton, Kurtuluş Mahallesi'ne 5 bin 481 ton, Kazım Dirik Mahallesi'ne bin 329 ton, Siteler Mahallesi'ne 80 ton, Helvacı Mahallesi'ne 36 bin 842 ton, Yeni Mahalle'ye 30 bin ton sıcak asfalt serildi.