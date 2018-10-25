Aliağa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına yoğun ilgi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Aliağa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Yoğun katılım olduğu programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Kaymakamı Erhan Günay yaptı.

15 Temmuz'un darbenin ötesinde bir işgal girişimi olduğunu belirten Günay, "15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. 15 Temmuz istiklal harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fethullahçı Terör Örgütü devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaşa sokmaya çalışmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı bu fitneyi durdurdu" dedi.

Kaymakam Erhan Günay'ın konuşmasının ardından Aliağa Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler okundu. 15 Temmuz slayt gösterisi ve ailelerin dilinden 15 Temmuz kahramanlarına mektupların okunması salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Fatih Camii İmamı Gazali Ateş, programda hatim duasını da yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Marşı ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son bulan programa ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.