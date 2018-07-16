Aliağa’da 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle Aliağa İlçe Kaymakamlığı tarafından anma etkinlikler düzenlendi. Anma etkinlikleri ilçe protokolünün Aliağa kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile başladı. Aliağa şehitliğinde gerçekleştirilen programa; Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse ve AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın katıldı. Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek’in şehitler için yaptığı duanın sonrasında protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Aliağa Merkez Camiinde tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okundu. Aliağa Belediyesi tarafından da Demokrasi Meydanı’nda lokma döktürüldü. Etkinlikler çerçevesinde, kamu binaları ile ilçe merkezindeki binalar dev Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Programlar, yoğun ilgi gördü.