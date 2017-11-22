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22 Kasım 2017 15:12

Aliağa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı belli oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen unvanının verildiği tarih olan ve 24 Kasım Öğretmenler Günü için, tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de bir dizi programlar gerçekleştirilecek.

Aliağa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı belli oldu

22 Kasım 2017 15:12


24 Kasım Öğretmenler Günü, Aliağa İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program dahilinde Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde bir dizi etkinlikle kutlanacak. 24 Kasım Cuma günü saat 09.35’te Cumhuriyet Meydanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’nin Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olan program, saat 10.00’da Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde devam edecek.


Tüpraş Halk Eğitim Merkezindeki programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak ve konuşmaların ardından görevine yeni başlayan öğretmenlerin meslek yemin töreni gerçekleştirilecek. Emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin de takdim edileceği program, Öğretmen Olmak İstiyorum adlı şiirin okunması, Aliağa Ortaokulu öğrencilerinin koro müzik gösterisi, Aliağa Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisi ve öğretmen marşı ile son bulacak.




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