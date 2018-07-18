Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 10:26

Aliağa’da 250’ye yakın işçi yemekten zehirlendi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisinde görev yapan 250’ye yakın işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Aliağa’da 250’ye yakın işçi yemekten zehirlendi

18 Temmuz 2018 10:26


Edinilen bilgiye göre, Star Rafinerisinde çalışan işçiler, akşam yemeğinde tavuk yedi. İşçiler bir müddet sonrada karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle rafinerinin revirine başvurdu. İşçilerin gece yarısından itibaren ise şikayetleri arttı. Bunun üzerine işçiler, Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle şu ana kadar hastaneye başvuran işçi sayısının 250’ye yakın olduğu öğrenildi.


Konu hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, yemeklerden numunelerin alındığı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.


Öte yandan işçilerin sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç