Aliağa’da 40 bin kişi Ümit Besen ve Pamela’yı dinledi

Aliağa Belediyesi’nin ‘Yaz Konserleri’ kapsamında sahne alan Ümit Besen ve Pamela Aliağalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nı dolduran 40 bin kişi Ümit Besen ve Pamela’nın şarkılarıyla kimi zaman coştu kimi zamanda hüzünlü dakikalar yaşadı. Konser alanını tıka basa dolduran kimi vatandaşlar konseri seyir köprüsünden takip etti.

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek olan konser Ümit Besen’in sahnesiyle başladı. Güçlü sesiyle dikkat çeken Besen, ‘Nikah Masası’, ‘Islak Mendil’, ‘Okul Yolu’, ‘İntizar’, ‘Hangimiz Sevmedik’ gibi sevilen parçalarından oluşan özel repertuarıyla sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Hayranları, usta şarkıcının klavye başında seslendirdiği parçalara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Besen, kimi şarkılarını elektro gitar çalarak söyledi. Sahnede 13 parça seslendiren Ümit Besen’e altı kişilik orkestra ekibi eşlik etti.

Ümit Besen Ve Pamela’dan muhteşem düet

Güzel şarkıcı Pamela, Ümit Besen’in daveti üzerine sahneye geldi. Ümit Besen ve Pamela, dünyaca ünlü video paylaşım sitesinde 100 milyondan fazla tıklanan ‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi’ adlı parçayı sahnede birlikte seslendirdi. İkilinin muhteşem düeti Aliağalılardan büyük alkış aldı.

Gönülleri fethetti

Efsane sanatçı Ümit Besen, konserin ikinci bölümünde sahneyi Pamela’ya bıraktı. Siyah mini elbisesi, tavırları, yorumu ve güzel sesiyle hayranlarının gönlünü fetheden ünlü sanatçı Pamela, Aliağalıların kulaklarının pasını sildi. Konser, eşsiz müzik ziyafetine sahne olurken, sanatseverler söylediği şarkılarda güzel sanatçıyı yalnız bırakmadı. Pamela, enerji dolu sahne performansı ve dansıyla da beğeni topladı. Kulağa olduğu kadar göze de hitap eden Pamela, ‘Ağla Halime’, ‘İstanbul’, ‘Ayrılamayız Biz’, ‘Muhabbet Bağı’ gibi sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi.

Sahnede selfie

Konserin bir bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ümit Besen ve Pamela’ya Yaz Konserleri’ne katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Aliağalıların her zaman her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, “Hepimizin gönlünde, hepimizin hayatında sanatçıdan öte özel bir yeri olan sayın Ümit Besen’e ve çok değerli sanatçımız Pamela’ya Aliağa’ya geldikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Programın sunucusu Arif Güven de yaptığı selfie ile anı ölümsüzleştirdi.

Konser, son bölümünde tekrar sahne alan Ümit Besen’in seslendirdiği ‘Kan ve Gül’ adlı parça ve havai fişek gösterileriyle son buldu.