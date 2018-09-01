Aliağa’da 5. Briç Buluşmaları başladı

Briç Buluşmaları" başladı.

Türkiye Briç Federasyonu nezaretinde Enka Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, iki seans halinde açık ikili sistemi ile oynanıyor. Kırmızı Master Point ödüllü turnuvada ödüller; bayanlar, karışık, gençler, senyör ve genel klasmanda verilecek. İki gün sürecek olan turnuvaya, Türkiye’nin birçok şehrinden briç sever katıldı. 44 masada 186 yarışmacının yer aldığı ödüllü turnuvanın birinci günü açık ikili 1.seans ve açık ikili 2.seanslarından oluşuyor. Turnuva heyecanın, ikinci gün devam edeceği, birinci ve ikinci gün dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenleneceği bildirildi.

Briç’in zihni dinç tutan bir spor dalı olduğunu belirten Aliağa Briç Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Şeref Dinçer, "Briç, beyin gelişimine önemli katkılar sunan bir spor olup, zamanla ümit ediyoruz ki üniversitelerde ders olarak hayatımızdaki yerini alır. Bu konuda federasyon başkanımız değerli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar ile briç sporunu genç nesillere sevdirmeyi hedefliyoruz" dedi.