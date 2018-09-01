Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 15:46

Aliağa’da 5. Briç Buluşmaları başladı

İzmir’in Aliağa ilçesinde düzenlenen "5.

Aliağa’da 5. Briç Buluşmaları başladı

01 Eylül 2018 15:46

Briç Buluşmaları" başladı.


Türkiye Briç Federasyonu nezaretinde Enka Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, iki seans halinde açık ikili sistemi ile oynanıyor. Kırmızı Master Point ödüllü turnuvada ödüller; bayanlar, karışık, gençler, senyör ve genel klasmanda verilecek. İki gün sürecek olan turnuvaya, Türkiye’nin birçok şehrinden briç sever katıldı. 44 masada 186 yarışmacının yer aldığı ödüllü turnuvanın birinci günü açık ikili 1.seans ve açık ikili 2.seanslarından oluşuyor. Turnuva heyecanın, ikinci gün devam edeceği, birinci ve ikinci gün dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenleneceği bildirildi.


Briç’in zihni dinç tutan bir spor dalı olduğunu belirten Aliağa Briç Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Şeref Dinçer, "Briç, beyin gelişimine önemli katkılar sunan bir spor olup, zamanla ümit ediyoruz ki üniversitelerde ders olarak hayatımızdaki yerini alır. Bu konuda federasyon başkanımız değerli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar ile briç sporunu genç nesillere sevdirmeyi hedefliyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç