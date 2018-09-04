Aliağa’da 5. Briç Turnuvası sona erdi

Briç turnuvası, yoğun katılımın ardından sona erdi.

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden briç tutkunlarının katılımıyla, Aliağa Enka Spor Salonunda gerçekleşen turnuvada 44 masada 176 sporcu yer aldı. Aliağa Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı ve iki gün süren turnuva, Türkiye Briç Federasyonu nezaretinde gerçekleştirildi. Turnuvanın birinci günü iki seans halinde açık ikili sistemi ile oynandı, son gün ise takım maçları yapıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada, Genel Klasmanda Nilgün Tanyeri-Cahit Oral, Bayanlarda Tuğyan Dural-Arife Ayfer Kılıç, Karışıkta Seher Orman-Soner Kayabaş, Senyörlerde Dündar Çiftçioğlu -Erkan Ertaç birinci oldu. Gençlerde Onur Dinçel, Emir Dinçel ve Ahmet Demirkılyar ödüle layık görüldü.

Swiss Patton takım mücadelelerinde ise SYYY Takımından Yener Bayram, Serap Dalkılıç, Yılmaz Bumin, Yakup Özçam birinci; Tarzanlar takımından Cafer Baysal, Mehmet Gökay, Bilgitay Eryiğit, Umut Gönen ikinci; Foçalı takımından Seher Orman, Soner Kayabaş, Mehmet Özcan, Müslüm Turan üçüncü oldu. Turnuvada dereceye girenler ödüllerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağa Briç Spor Kulübü Başkanı Levent Özbay’ın elinden aldı.