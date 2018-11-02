Aliağa'da 548 çift nikah masasına oturdu

Evlendirme memurluğu aynı zamanda nikah için müracaat eden 2 Almanya, 2 Türkmenistan, 4 Ukrayna, 2 Fas, 3 Azerbaycan olmak üzere Yunanistan, Kazakistan, Kırgızistan, Karadağ, Rusya, Endonezya, Suriye ve Bulgaristan uyruklu 21 kadının da Türk vatandaşları ile nikah akitlerini gerçekleştirdi.

Toplumu oluşturan en önemli yapı taşının aile olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Nikah Memuru Aydan Mangura, 2018 yılının başından itibaren Aliağa Belediyesi evlendirme dairesinde 548 çiftin nikahını gerçekleştirdiklerini söyledi. Mangura ayrıca, 93 nikah ile en fazla nikahın temmuz ayında, en az nikahın ise 24 nikah ile şubat ayında gerçekleştirildiğini belirtti.

Nikah için gerekli belgeler hakkında da bilgiler veren Mangura, "Evlendirme dairemize başvuruda bulunmak isteyen çiftlerimiz öncelikle sabah saatlerinde kimlik ve bir fotoğrafları ile birlikte evlilik raporu için bir sevk kağıdı almaları gerekiyor. Sağlık ocağımız saat 11.00'e kadar kan aldığı için çiftlerden özellikle sabah saatlerinde sevk almalarını rica ediyoruz. Çıkan kan sonuçlarından sonra dört fotoğraf ve bir kimlik fotokopisi ile birlikte gelen çiftlerimizin müracaatlarını alıyoruz. Müracaat edilen günün ertesi gününden itibaren çiftlerimiz ne zaman isterlerse nikah akitlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.