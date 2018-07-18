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18 Temmuz 2018 17:52

Aliağa’da açık hava yaz sinema günleri başladı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan açık hava yaz sinema günleri, Uzunhasanlar Mahallesi’nde ‘Aile Arasında’ adlı filmin gösterimi ile başladı.

Aliağa’da açık hava yaz sinema günleri başladı

18 Temmuz 2018 17:52


Bir zamanların vazgeçilmez eğlencelerinden olan açık hava yaz sinemalarını yeniden canlandırmak ve Aliağalılara yaz gecelerinde nostaljik saatler yaşatmak isteyen Aliağa Belediyesi, sinemaseverleri açık hava yaz sinemasında buluşturuyor. Açık hava yaz sinema günlerinde ilk gösterim Uzunhasanlar Mahallesi’nde yapıldı. Mahalle sakinleri senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönettiği, komedi türündeki ‘Aile Arasında’ adlı filmi kahkahalar arasında izledi. Engin Günaydın, Demet Evgar, Şevket Çoruh ve Erdal Özyağcılar gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı film vatandaşlardan beğeni topladı. Filme 7’den 70’e herkes ilgi gösterirken, filmi izlemeye gelenlere patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapıldı.


Aliağa Belediyesi’nin temmuz ve ağustos ayı süresince farklı mahallelerde, parklarda ve meydanlarda halkın bir araya geleceği alanlarda kuracağı perde sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek. Komedi öğelerinin bolca yer aldığı ‘Aile Arasında’ isimli filmin gösteriminin, Temmuz sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Filmin temmuz ayı takvimi ise şöyle:


19 Temmuz Yeni Şakran Mahallesi Sahil Meydanı, 23 Temmuz Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, 24 Temmuz Siteler Mahallesi, 26 Temmuz Helvacı Mahallesi, 30 Temmuz Uzunhasanlar Mahallesi, 31 Temmuz Yeni Mahalle




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