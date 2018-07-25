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25 Temmuz 2018 14:25

Aliağa’da açık yaz sinema günlerine yoğun ilgi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, sıcak yaz akşamlarını Açık Hava Yaz Sinema Günleri ile renklendirmeye devam ederken, gösterimdeki filmi 2 bin kişi izledi.

Aliağa’da açık yaz sinema günlerine yoğun ilgi

25 Temmuz 2018 14:25


Aliağa Belediyesi tarafından, ilçede Açık Hava Yaz Sinema Günleri kapsamında kentin farklı mahallerinde gösterime sunulan “Aile Arasında” adlı film, Siteler Mahallesi Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda izleyici ile buluştu. Son yılların en iyi komedi yapımları arasında gösterilen filmi izlemek isteyenler, Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’na akın etti. 7’den 70’e yoğun ilgi gören filmi yaklaşık iki bin kişi izledi.


2017 yılında gösterime giren, senaryosunu Gülse Birsel’in, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı başrollerde Engin Günaydın, Demet Evgar gibi isimlerin yer aldığı komedi filmi izleyenleri kahkahaya boğdu. Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’ndan çimlerin üzerinde sinema keyfini doyasıya yaşayan izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapıldı.


Nostaljik atmosferi ile izleyenleri eskilere götüren Açık Hava Yaz Sinema Günleri, 31 Temmuz’a kadar “Aile Arasında” adlı filmin gösterimi ile devam edecek. Film, 26 Temmuz Perşembe günü Helvacı’da, 30 Temmuz Pazartesi günü Uzunhasanlar Mahallesi’nde, 31 Temmuz Salı günü ise Yeni Mahalle’de gösterime sunulacak. 21.00’da başlayacak olan filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.




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