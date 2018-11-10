Aliağa'da açılan kermesin geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Semerkand Vakfı Aliağa Şubesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği vermek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği kermes bu yıl da dualarla açıldı.

Semerkand Vakfı Aliağa Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes açtı. Kermesten elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verileceği ifade edilirken, dualar eşliğinde açılan kermesin açılış kurdelesini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kesti. Acar, Aliağalı kadınların hazırladığı; ev yapımı baklava, tatlı, hamur işi gibi yiyeceklerin yanı sıra el emeği göz nuru el işlerinin de yer aldığı kermesin stantlarını gezdi. Düzenlenen kermeste katılımcılara çiğ köfte, yaprak sarması ve ayran ikram edildi.

Açılış törenine ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başkan yardımcısı Mehmedali Özkurt, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vakıf üyeleri katıldı.