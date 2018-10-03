Aliağa'da ağaçlara kış bakımı

izmir'in Aliağa ilçesinde, kent genelinde sürdürülen ağaç dikim faaliyetlerinin yanı sıra mevcut ağaçların kış mevsimi nedeniyle bakım ve budama çalışmaları da hummalı bir şekilde devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, park ve yeşil alanlarda mevsim şartlarına uygun olarak periyodik bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar, ilçe genelindeki; yeşil alanlar, orta ve yan refüjler ile ilçede bulunan eğitim kurumlarının bahçelerinde de periyodik olarak devam ediyor.

Ağaçların kış döneminde hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için kent genelindeki ağaçlara bakım çalışması yaptıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, ağaçların daha sağlıklı büyümesi ve daha uzun ömürlü olması için doğru budamanın önemine dikkat çekti. Yeşili ve kentsel estetiği korumak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Tosun, “Bir yandan çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alanı arttırma çalışmalarımız devam ederken bir yanda da palmiye ve birçok ağaç türünün kurumuş ya da zarar görmüş dalları ekiplerimizce budanıyor. Gerçekleştirilen budama çalışmaları sayesinde ağaçların gelişimleri kuvvetleniyor. Çiçeklenme miktarı artıyor. Ağaçların cinsine göre yapılan budama çalışmaları sayesinde kent görünümü daha estetik bir hal alıyor” dedi.