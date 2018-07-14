Aliağa’da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir antik kent

Bilim insanları önemli bulgulara ulaşırken, dördüncü antik kentin ortaya çıkacağı gün merakla bekleniyor.

İzmir’in sanayi kenti olarak bilinen Aliağa, arkeoloji ve antik kent zengini çıktı. Aliağa’da bilim dünyasının yakından bildiği Kyme, Myrina ve Gryneion’dan sonra 4. antik kent Tisna da gün ışığına çıkacağı günü bekliyor. Aliağa’nın Uzunhasanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Tisna Antik Kenti’nde, bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle arkeolojik yüzey araştırması başlatıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Emre Erdan başkanlığında başlatılan yüzey araştırması daha ilk yılında arkeoloji dünyasını şaşırtacak sonuçlar vermeye başladı.

Aliağa Belediyesinin de destekleriyle gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmasıyla bugüne kadar pek bilinmeyen Tisna hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi bekleniyor. Aliağa’nın Uzunhasanlar Mahallesi sınırları arasında kalan Koca Kale Tepe ve Sarı Kale Tepe mevkilerinde konumlanmış Aiol Kentlerinden biri olan Tisna’nın Erken Demir Çağ’dan Bizans dönemine kadar kesintisiz bir iskan alanı olarak kullanıldığı sanılıyor.

Araştırmalar bu yıl başladı

Tisna Arkeolojik Yüzey Araştırması Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Erdan, Tisna Antik Kenti hakkında bilgi bulunmadığını ifade ederek, "Antik kaynaklara göre ismini nehir tanrısı Tisnanus’tan alıyor. Şu anda Tisna hakkında diğer Aiol Kentleri kadar doyurucu bilgilere ulaşamıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Tisna hakkında hepimiz daha çok şey öğreneceğiz. Kültür Bakanlığımızın da uygun görmesiyle bu yıl ilk kez Tisna Antik Kentinde Yüzey Araştırmalarına başladık. Bu yıl ki amacımız daha çok araziyi tanımaktı. İlk yıl için 12 günlük bir saha çalışmamız oldu" dedi.

"Önemli bulgulara ulaştık"

Antik Kentte Bizans dönemine kadar iskan olduğunun belirlendiğini kaydeden Erdan, “Bu yılki ilk bulgularımız, Tisna Antik Kenti’nin her ne kadar antik metinlerde anılmıyor olsa da, sanıldığından daha önemli sonuçlar ortaya koyabileceğini gösterdi. Arazi araştırmalarından sonra üniversitemizde yapacağımız bilimsel çalışma ve taramalarla destekleyebileceğimiz önemli bulgulara ulaştık. Yaptığımız ilk gözlemlerimiz bize Tisna Antik Kenti’nin erken demir çağ dediğimiz süreçten Bizans döneminin ortalarına kadar devam eden kesintisiz bir iskan alanı olarak kullanıldığını gösterdi. Tisna’yı çok önemsiyoruz. Tisna’nın bölge arkeolojisi için söyleyecek sözleri olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

20 kişilik ekip inceleme yaptı

Aliağa’nın dört bir yanının arkeoloji ve tarih açısından çok zengin bir uygarlık birikimine ev sahipliği yaptığını kaydeden Dr. Öğretim üyesi Emre Erdan, 20 kişilik ekibin 12 gün boyunca Tisna arazisinde araştırma ve inceleme yaptığını sözlerine ekleyerek, "Çalışmalarımızı birbirinden değerli bilim insanı, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir ekiple yaptık. Bu yıl ki çalışmalar başarılı geçmiş ise bunu ekip çalışmasına borçluyuz" dedi. Tisna arkeolojik yüzey araştırma çalışmalarına İzmir 2 No’lu Anıtlar Koruma Kurulu’ndan Uzman Nermin Genç de görevli olarak katıldı.

Aliağa Belediyesinin arkeolojik, tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması ve geleceğe aktarılması için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Erdan, şöyle devam etti:

"Adnan Menderes Üniversitesinden ve Myrina Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırma Başkanı Doç. Dr. Murat Çekilmez hocamız ve bizim çalışmalarımızla Aliağa bölgesine odaklandık. Aiolis arkeolojisinin çekirdeğini oluşturan günümüz Aliağa’sını çok önemsiyoruz. Aliağa’ya verdiğimiz bu önem de karşılıksız kalmadı. Başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere Belediye Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin desteklerini hiç esirgemediler. Yerel yönetimlerin desteği olmadan bu tür çalışmaları gerçekleştirmek çok zordur. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Aliağa Belediyesi’ne desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum."